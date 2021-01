Allenarsi da casa, workout a corpo libero per restare in forma

PESCARA – Comune di Pescara e Società Sport e Alimentazione uniti contro la sedentarietà nel progetto “Allena-mente”. Quindici sessioni di allenamento a distanza, condotte dagli esperti del team SEA su piattaforma digitale, fruibili gratuitamente da parte di tutti i cittadini direttamente da casa. Gli allenamenti non prevedono l’uso di attrezzatura particolare. Di seguito proponiamo una playlist con alcune sedute di allenamento, sotto la guida del professor Alessio Speziale, laureato in scienze motorie, tratte dalla pagina YouTube del comune di Pescara.

Nella conferenza di presentazione del progetto aveva riferito l’assessore Martelli: “L’obiettivo è quello di incentivare la pratica sportiva, anche se da casa, ridurre il tempo che i cittadini sono oggi costretti a vivere in stato di inattività, avendo spesso timore di frequentare luoghi pubblici, con il conseguente peggioramento dello stato psico-fisico, offrendo l’opportunità di allenamenti gratuiti, facili da seguire e svolgere e che non richiederanno particolari attrezzature, dunque attività studiate su misura per il momento.