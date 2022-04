Il progetto didattico, che si concluderà con il “Gioco dell’Oca”, andrà in scena il 20 maggio presso la Scuola dell’Infanzia

CITTÁ SANT’ANGELO – Nell’ambito del progetto “TeatrOvidio” debutta nella scuola dell’infanzia di Città Sant’Angelo, mercoledì 20 aprile, “Alice in viaggio nelle Metamorfosi” testo e regia Mario Fracassi, con Laura Tiberi, burattinai Santo Cicco Mario Fracassi e Pierlorenzo Puglielli, musiche di Paolo Capodacqua, burattini e pupazzi Wally Di Luzio, scenografia Gianni Colange. Una coproduzione Teatro Stabile d’Abruzzo e Fantacadabra.

Un progetto didattico, uno spettacolo e un gioco per una giornata di incontro con il teatro a scuola. Il progetto “Alice in viaggio nelle Metamorfosi” nasce con l’intento di portare gli spettacoli teatrali in spazi inconsueti. Un’aula e un giardino possono facilmente trasformarsi in una sala teatrale, consentendo così agli alunni la fruizione di un’esperienza di qualità direttamente all’interno dell’istituto scolastico. Il fine è quello di costruire un’occasione di incontro intensa e importante fra il teatro e la scuola, tra gli artisti, gli insegnanti e gli allievi attraverso la partecipazione alla visione dello spettacolo.

Gli attori, al termine del racconto, utilizzando un grande tappeto “Puzzle”, daranno vita ad un “Gioco dell’Oca” con cui analizzare le storie raccontate e inventarne delle nuove. Giocare con i miti delle origini e con la fiaba vuol dire giocare con un testo narrativo che trova origine nella più antica tradizione orale, di cui conserva la struttura e la suggestione, eco di simboli archetipi, di riti di iniziazione, ricca di immagini, personaggi e situazioni che parlano non solo il linguaggio della mente ma anche il linguaggio del cuore. Le storie saranno raccontate mediante l’utilizzo di diverse tecniche: si andrà dal racconto “narrato” all’uso degli oggetti animati, dalla danza al mimo

Lo spettacolo rappresenta il punto di partenza per un percorso didattico più ampio, attraverso il quale il Teatro Stabile d’Abruzzo insieme a Fantacadabra lavorerà per stimolare la fantasia dei piccoli spettatori su più livelli: innanzitutto quello creativo attraverso la rielaborazione della messa in scena; poi quello partecipativo tramite la condivisione di un grande gioco collettivo con cui ripercorrere i temi affrontati; infine quello critico e cognitivo grazie alla creazione di schede didattiche appositamente elaborate che guideranno il bambino nel gioco col materiale emotivo ricevuto dalla visione della rappresentazione.