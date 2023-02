Alessandro Quarta in concerto al Teatro Comunale Caniglia Sulmona

Domenica 5 febbraio alle 17.30 torna la musica al Teatro Caniglia con una serata dedicata alle colonne sonore indimenticabili

SULMONA – Con una fascinosa carrellata di musiche da film prosegue la programmazione della Camerata Musicale Sulmonese diretta dal M° Gaetano Di Bacco domenica 5 febbraio al Teatro Comunale “M.Caniglia” ore 17.30. Il violino di Alessandro Quarta con Giuseppe Magagnino al pianoforte, Michele Colaci al contrabbasso, Franco Chirivi alla chitarra e Cristian Martina alla batteria, ripercorreranno una selezione delle più belle colonne sonore di tutti i tempi, da Morricone a Piovani, Bacalov, Ferraris, Tiersen, Rota e PIazzolla. Musiche indimenticabili come C’era una volta in America, Nuovo Cinema Paradiso, C’era una volta il West di Ennio Morricone; di Nino Rota le due Suite Il Padrino e Amarcord-La Dolce Vita-8 e Mezzo; La vita è bella di Nicola Piovani; Il Postino di Louis Bacalov e poi ancora di Adalgiso Ferraris Oci Ciornie; Il Favoloso Mondo di Amelie di Yann Tiersen; la memorabile colonna sonora di Titanic di James Horner ; di Dmitrij Shostakovic Eyes Wide Shut per concludere con Oblivion (da Enrico IV) , Jeanne y Paul (da Ultimo Tango a Parigi) e Libertango di Astor Piazzolla.

Tutti gli arrangiamenti dei brani sono curati da Alessandro Quarta balzato all’attenzione del grande pubblico televisivo grazie al suo intervento al Festival di Sanremo 2019. Nato come violinista classico Quarta a lungo si è mosso ai confini tra musica classica e altre forme di espressione musicale. Una personalità vulcanica e una grande creatività lo indirizzano ad una grande varietà di progetti e ora il suo repertorio varia dalla tradizione classica alle sperimentazioni nel blues, nel soul e nel pop. Ha suonato con Roberto Bolle, con “Il Volo” e ha collaborato con stelle della musica internazionale come Lenny Kravitz, Carlos Santana, Celine Dion, Robin Williams, Joe Cocker, Liza Minnelli, Dee Dee Bridgewater, Toquinho.

PROGRAMMA

Ennio Morricone

C’era una volta in America

C’era una volta il West

Nuovo Cinema Paradiso

Louis Bacalov

Il Postino

Adalgiso Ferraris

Oci Ciornie

Yann Tiersen

Il Favoloso Mondo di Amelie

James Horner

Titanic

Nicola Piovani

La Vita è Bella

Dmitrij Shostakovic

Eyes Wide Shut

Astor Piazzolla”

Oblivion (Enrico IV)

Jeanne y Paul (Ultimo Tango a Parigi)

Nino Rota

Il Padrino

Suite Fellini (Amarcord-La Dolce Vita-8 e Mezzo)

Astor Piazzolla

Libertango

PROSSIMO APPUNTAMENTO

ALEXIAN SANTINO SPINELLI GROUP

Teatro Comunale Maria Caniglia

Domenica 12 febbraio 2023 ore 17:30

Ingresso € 20 / ridotto € 10

Per la sottoscrizione 5Xmille Info:0864 212207

camusic@libero.it

www.cameratamusicalesulmonese.it