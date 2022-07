Alessandro Palmucci confermato al Roseto 20.20 per la stagione 2022/23

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Proseguono le conferme illustri del Roseto Basket 20.20 in vista del campionato di Serie C Gold: ad Adonide, Jovanovic e Di Giandomenico si aggiunge anche il play/guardia Alessandro Palmucci, primo rosetano doc del roster che affronterà la stagione 2022/23 oltre a coach Ernesto Francani.

Il 20enne rosetano è stato tra i grandi protagonisti della promozione, nonostante si trattasse di fatto del suo esordio da protagonista in un campionato senior, chiudendo con oltre 10 punti di media e imponendosi come uno dei migliori giovani in assoluto del campionato.

Alessandro Palmucci: “Sono contento che la società mi abbia dato la possibilità di far parte di questo splendido gruppo anche quest’anno, potendo partecipare al prossimo campionato. Non vedo l’ora di cominciare sia per il salto di categoria, ma soprattutto per il gruppo che si è creato fin dai primi allenamenti insieme: una vera e propria famiglia, che si aiutava dentro e fuori dal campo. Sono carico e proverò in tutti i modi a migliorare ulteriormente, con il prezioso aiuto del coach”.

Coach Ernesto Francani: “Sono molto felice della conferma di Alessandro: sarà un anno molto importante per noi e per lui, in cui dovrà essere ancora più concentrato e continuo della scorsa stagione. Insieme dovremo essere bravi a vincere questa scommessa!”.