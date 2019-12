Teramo, Alberto Saibene presenta Il Paese più bello del mondo

Il volume racconta per la prima volta la storia della più grande impresa culturale privata in Italia: il Fondo Ambiente Italiano

TERAMO – Il 17 dicembre alle ore 17:30 presso la Sala Polifunzionale della Provincia di Teramo la Delegazione FAI provinciale celebrerà un evento con una duplice finalità: mostrare alla cittadinanza la rinnovata squadra di lavoro e presentare la novità editoriale dello storico della cultura italiana del XX secolo Alberto Saibene.

Il Presidente regionale FAI Abruzzo-Molise Massimo Luca’ Dazio presenterà il nuovo Capo Delegazione nominato al termine del mandato di Giovanna Marinelli. Pietro Costantini, infatti, guiderà per il prossimo triennio le attività del FAI sul territorio provinciale, coadiuvato da una squadra di delegati i cui nomi saranno resi pubblici durante la serata.

Per l’occasione sarà presentato il libro di Alberto Saibene “Il Paese più bello del mondo. Il FAI e la sfida per un’Italia migliore” (UTET, 2019) che racconta per la prima volta la storia della più grande impresa culturale privata in Italia: il Fondo Ambiente Italiano. Una storia di passione e responsabilità, di resistenza quotidiana e di bellezza.

A dialogare con l’autore sarà Raffaella Morselli, Ordinario di Storia dell’arte moderna dell’Università di Teramo, e modererà l’evento la giornalista Anna Fusaro. La lettura di brani scelti sarà affidata alla voce di Vincenzo Macedone e il commento musicale alle note di Valentino Veraldi.

La duplice presentazione rende tangibile come il FAI continui nel tempo la sua attività di tutela e valorizzazione del patrimonio storico-artistico-ambientale rinnovandosi costantemente, senza mai tradire la sua storia e la sua mission, anche sul nostro territorio. La cittadinanza è invitata a partecipare.