Albero di Natale donato al Comune di Giulianova [FOTO]

GIULIANOVA – Un nuovo gesto di generosità, che arriva dagli imprenditori locali, ha arricchito il natale giuliese. Ieri pomeriggio l’azienda Cosmo srl ha fatto dono al Comune di Giulianova di un albero di Natale dell’altezza di 12 metri, adornato da 3000 luci, che è stato posizionato in Piazza Giovanni XXIII, ai piedi della Chiesa di San Pietro.

Questa nuova donazione arriva a pochi giorni da quella che, l’azienda leader nel campo del commercio di capi d’abbigliamento e calzature, aveva offerto alle scuole dell’Istituto Comprensivo Giulianova 2, alle quali aveva regalato 5 alberi natalizi. Ad accogliere il generoso gesto, ieri in piazza, c’erano il Sindaco Jwan Costantini, l’Assessore Federico Taralli, il Presidente del Consiglio Paolo Vasanella che, insieme a Loredana Di Nicola di Cosmo srl, hanno assistito alla benedizione dell’albero ad opera di don Luca Torresi, Parroco della Natività di Maria Vergine, e all’accensione delle luci.

“L’amministrazione comunale ringrazia immensamente tutti gli imprenditori locali che in questo Natale hanno dimostrato grandi generosità e sensibilità – dichiara Jwan Costantini – forti del legame di sinergia e stima che lega la città alle sue aziende. In particolare, oggi, siamo qui a porgere i nostri ringraziamenti alla Cosmo srl, per quanto donato alle scuole giuliesi e alla comunità, ed aver così contribuito a diffondere lo spirito più vero del Natale”.

Nella foto l’albero donato da Cosmo srl e posizionato in Piazza Giovanni XXIII.