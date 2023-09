Al via la scuola anche all’Istituto Comprensivo Giulianova 1

Sui banchi di scuola, dopo le vacanze estive, sono tornati i ragazzi di Giulianova Alta e di Colleranesco. Anche per loro, la visita e gli auguri di buon lavoro da parte del Sindaco Jwan Costantini e del Vice Sindaco Lidia Albani

GIULIANOVA – L’ Istituto Comprensivo Giulianova 1 ha ripreso oggi le lezioni. Dopo le scuole del lido, sono dunque tornati in attività anche gli istituti della parte alta della città e di Colleranesco. Come accaduto ieri per il Comprensivo 2, il Sindaco Jwan Costantini ed il Vice Sindaco Lidia Albani hanno portato il saluto e l’in bocca al lupo ai ragazzi, ai docenti, al personale. Con loro, nelle aule, la dirigente di circolo Cristina Di Sabatino.

Il Sindaco ed il Vice Sindaco, assessore alla Pubblica Istruzione, si sono intrattenuti affabilmente con i ragazzi, raccomandando serietà d’impegno e atteggiamento costruttivo nei rapporti con i compagni ed i docenti.

Il Circolo guarda con fiducia all’anno scolastico appena iniziato e mira al consolidamento delle proposte già collaudate e alla sperimentazione di quelle nuove. L’offerta formativa, infatti, si è ampliata con l’avvio dell’orario a tempo pieno nella prima classe della Primaria di Colleranesco e con l’istituzione della “curvatura sportiva” alla Media Pagliaccetti. Punta di diamante dell’istituto resta l’indirizzo musicale, a cui si deve la nascita di un’orchestra che oggi conta circa 80 elementi.