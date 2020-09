Aielli, visita guidata del FAI ai murales: ecco quando

Il 27 settembre i gruppi FAI di Pescara, Chieti e Teramo faranno visita a quello che può definirsi un vero e proprio museo a cielo aperto

AIELLI – I gruppi FAI Giovani di Pescara, Chieti e Teramo si uniscono domenica 27 settembre nell’organizzazione di una visita guidata ai murales di Aielli, un vero museo a cielo aperto, e del borgo di Pescina. “Viaggia, vivi, FAI” il motto dell’iniziativa, che intende promuovere il turismo di prossimità, valorizzando le eccellenze del territorio abruzzese.

L’evento avrà inizio la mattina di domenica alle ore 10.15 ad Aielli in Piazza Angeletti, dove i partecipanti incontreranno le guide di Borgo Universo e i volontari della delegazione FAI della Marsica, proseguendo nel pomeriggio a Pescina con le guide del Museo Ignazio Silone. Nel corso delle visite saranno rispettate le norme di sicurezza per l’emergenza Coronavirus, con l’obbligatorietà delle mascherine e del distanziamento sociale.

La quota di partecipazione è fissata a 5 € per gli iscritti FAI e 10 € per i non iscritti (sarà possibile tesserarsi o rinnovare in loco alla quota di benvenuto FAI Giovani di 15€ dai 18 ai 35 anni). Posti limitati, prenotazioni obbligatorie entro il 24 settembre (per info e prenotazioni indirizzi mail: pescara@faigiovani.fondoambiente.it oppure chieti@faigiovani.fondoambiente.it oppure teramo@faigiovani.fondoambiente.it).

Si ringraziano per la collaborazione: la delegazione FAI della Marsica; il Comune di Aielli; il Comune di Pescina; Borgo Universo; Torre delle Stelle; Centro Studi Ignazio Silone.

Programma completo:

Domenica 27 settembre 2020

10.15 ritrovo presso Aielli (piazza Filippo Angelitti) per registrazione

10.30 tour guidato dei murales di Aielli a cura delle guide di Borgo Universo, accompagnati dai volontari della Delegazione FAI della Marsica

12.30/13 pranzo libero (con possibilità di prenotare in strutture convenzionate)

15.00 visita guidata presso il borgo di Pescina a cura del Museo Ignazio Silone, accompagnati dai volontari della Delegazione FAI della Marsica

17.00 ripartenza.

Foto di archivio