Aielli, inaugura il murale della “Costituzione Italiana”

Giovedì 1° agosto ore 18 nel parco giochi “Angelo Vassallo” l’inaugurazione della parete di 60 mq seguita da Angie Mazzulli

AIELLI – Per la prima volta in Italia e nella storia della Repubblica Italiana, la nostra Costituzione diventa un murale e viene trascritta per intero, con tutti i suoi articoli, su una parete di 60 mq situata dentro il parco giochi di Aielli intitolato ad Angelo Vassallo: un luogo emblematico e fortemente evocativo.

La parte tecnica/artistica è stata seguita da Angie Mazzulli e realizzata con una stampante speciale della Wallprinter – Stampa su Muro di Novara.

Per l’inaugurazione dell’opera artistica si è deciso di dar voce direttamente alla Costituzione: dodici persone, uomini e donne, rappresentative in vario modo della nostra società, leggeranno ad alta voce i Principi Fondamentali della Costituzione Italiana.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale di Aielli (AQ) in occasione di Borgo Universo 2019, ha lo scopo di divulgare i principi posti alla base della nostra Carta: libertà, uguaglianza, dignità umana, rispetto verso il prossimo e il bene pubblico.

Fra gli ospiti il dott. Giovanni Legnini, Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura dal 2014 al 2018, la prof.ssa Annamaria Fracassi, dirigente scolastico del liceo classico “A. Torlonia”, il dott. Mauro Febbo, assessore per le attività produttive, turismo, cultura e spettacolo della Regione Abruzzo Regione Abruzzo.

L’inaugurazione si terrà nel parco giochi “Angelo Vassallo” di Aielli, nei pressi della Torre delle Stelle, alle ore 18.00 del giorno 1 Agosto 2019.

L’evento inaugurerà la terza edizione del festival borgo universo, manifestazione che è già diventata un cult fra gli appuntamenti estivi del centro Italia.