“Agosto con una Dea sconosciuta” in scena per Crescendo 2022

Il 17 luglio al via la quarta edizione, in anteprima estiva della stagione musicale “Crescendo. La musica come non l’avete mai vista”, con grandi ospiti

LANCIANO – Torna l’atteso appuntamento dell’Associazione Musart con “Crescendo, la musica come non l’avete mai vista”, a Lanciano, in veste estiva. Il format che unisce musica classica e forme artistiche a 360 gradi, inclusa quella tecnologica, è sempre protagonista della stagione, che inizia domenica 17 luglio alle ore 19,00 presso l’Auditorium Diocleziano di Lanciano con “Agosto con una Dea sconosciuta” – un percorso poetico e musicale di e con Marcello Sebastiani al contrabasso e la voce narrante di Icks Borea.

L’opera è una riflessione in versi ed in musica su quanto è accaduto in due anni di pandemia, sul silenzio che spesso ha imposto. “Una meditazione musicale per lenire le pene del corpo e della mente dopo che un evento inatteso ha sconvolto il mondo” (cit. Paolo Di Vincenzo).

Un appuntamento imperdibile per gli amanti del jazz e della poesia. L’introduzione all’evento è a cura di Paolo Rosato e l’ingresso è libero.

La stagione estiva di Crescendo prosegue poi il 30 luglio con La notte della Milonga presso le Torri Montanare di Lanciano, un concerto da ascoltare e da ballare.

Crescendo, edizione estiva 2022, è patrocinata dal Comune di Lanciano ed è inserita nel cartellone degli eventi estivi della città.