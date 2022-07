8° Trofeo di Nuoto UISP Città di Giulianova: ecco quando

GIULIANOVA – Tutto pronto per domenica 17 Luglio alle ore 10 presso il Venere Mare di Giulianova Lido per la competizione di nuoto in acque libere sulla distanza di 2,5 km. I circa 70 atleti provenienti da tutto il centro Italia ed alcuni dal nord Italia, dovranno percorrere un circuito di tre boe, arrivo in spiaggia sotto il grande gonfiabile della UISP. La gara vedrà la partecipazione anche di atleti che hanno appena conquistato titoli italiani ai recenti campionati di Riccione.

Lo spirito dell’iniziativa rimane quello dell’inclusione dell’amicizia, in questo senso la manifestazione vedrà a latere la partecipazione di alcuni giovanissimi atleti ucraini, nati fra il 2006 e il 2010, patrocinati dalla Federazione Nuoto Ucraina che effettueranno una nuotata dimostrativa fuori gara con il supporto del loro allenatore federale.

Le iscrizioni sono aperte a tutti i nuotatori agonisti fino alla mattina della gara.