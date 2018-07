Agnese Michetti prosegue la sua avventura a Chieti

Prosegue la storia che lega la giocatrice partita dal settore giovanile alla Pallavolo Teatina. Si tratta dell’ottavo anno per il giovane libero

CHIETI – Cinque anni di settore giovanile, poi il salto in prima squadra nel 2016. Per anzianità di servizio è Agnese Michetti la vera bandiera della Teatina, un’atleta di Chieti che a soli 18 anni vivrà la sua terza stagione in serie B2. Una crescita costante, la sua, magari vissuta all’ombra delle titolari di turno, con poche presenze in campo, ma anche con un attaccamento alla maglia e una dedizione da cui prendere esempio. Agnese è pronta a dare il suo pure quest’anno:

“Sono felice di essere ancora qui. Ammetto che avrei potuto non esserci, perché quest’estate, subito dopo la fine del campionato, mi è stata data la possibilità di andare a giocare una serie C da titolare con una squadra di Pescara, e la tentazione è stata forte e ci ho pensato a lungo.

Tornare a giocare con continuità sarebbe stato bello, ma alla fine ho seguito il mio cuore e sono rimasta a Chieti: non sarei mai riuscita ad abbandonare tutto l’ambiente della Teatina, che ormai considero come una seconda famiglia, in più fare un’altra stagione di B2, anche se da riserva, è comunque una grande occasione di crescita.

Sapere che quest’anno si punta in alto e che è stata allestita una squadra di ottimo livello non può che spronarmi a dare il massimo (come d’altra parte ho sempre cercato di fare in tutti questi anni), e dà anche una responsabilità maggiore, a me e alle mie compagne, in vista di una stagione che speriamo sia più bella delle ultime. So che di abruzzesi e di locali siamo rimaste davvero in poche, e questo per me è un motivo di vanto: spero con il mio contributo di riuscire a mantenere alti i colori della mia città e dell’Abruzzo”.