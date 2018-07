Valentina Vezzali alla serata finale del Premio Rocky Marciano

RIPA TEATINA – Il Festival Rocky Marciano si appresta a vivere la sua serata finale con l’edizione XIV del Premio Rocky Marciano, a conclusione di una settimana ricchissima di appuntamenti davvero prestigiosi, che hanno portato Ripa Teatina alla ribalta delle cronache nazionali.

Il Festival della Letteratura Sportiva, anche in questo 2018 diretto dal dott. Dario Ricci, ha proposto tavole rotonde su temi di grande spessore, calamitando l’attenzione delle tantissime persone intervenute come auditori nel “Borgo dei Campioni”. Tutte le serate hanno fatto registrare numeri importanti per un bagno di folla come non si era mai visto a Ripa.

La giornata conclusiva del Festival, che quest’anno ha visto per le strade centrali della cittadina anche un gustoso percorso enogastromico a cura della Pro Loco, si aprirà alle ore 10:30 in Municipio quando, nella Sala Consiliare, si terrà la presentazione della nuova fatica letteraria di Alessandro Milan, “Mi vivi dentro” (DeA Planeta Libri). Lo stesso Milan e Giuliano Orlando, cittadino onorario di Ripa e Presidente Giuria Premio Marciano, presenzieranno alla serata di gala con la consegna dei riconoscimenti intitolati al leggendario campione di boxe agli sportivi che si sono maggiormente distinti nell’ultima annata agonistica.

Ad illuminare la scena ci sarà Valentina Vezzali, schermitrice plurititolata (vincitrice – tra gli altri successi – di 6 ori olimpici, 16 titoli mondiali e 13 continentali) che riceverà il riconoscimento alla carriera e succederà nell’albo d’oro a Gianni Rivera ed Andrea Zorzi.

Lo sportivo abruzzese dell’anno è il capitano dell’Amicacci e della Nazionale italiana di basket in carrozzina Simone De Maggi, il pugile dell’anno Alessia Mesiano e la giovane sportiva del 2018 l’atleta Gaia Sabbatini. Nel corso della serata verranno premiati gli atleti dell’AcquaeSapone futsal come “team of the year” (e la famiglia Barbarossa in qualità di dirigenti) e verranno attribuite delle “Menzioni Speciali” a Patrizia Borgheggiani (Pugilistica Di Giacomo) e a 3 Nazionali italiani vincitori all’Euro Youth Boxing.