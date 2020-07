Affidamento di chiosco e campo di bocce a Montesilvano: indetta la gara

MONTESILVANO – L’amministrazione comunale ha indetto la gara per procedere all’affidamento della concessione per la gestione della struttura in legno e l’adiacente campo di bocce in Salentina. Gli operatori economici interessati dovranno fare pervenire al protocollo dell’ente, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del 22 luglio 2020.

Dovranno essere garantite la gestione, la manutenzione ordinaria, la custodia e la sorveglianza del chiosco e delle strutture ed attrezzature annesse e la migliore fruibilità e utilizzabilità per la collettività. Inoltre si dovrà garantire l’apertura e la chiusura della struttura pubblica negli orari indicati nello schema di contratto con la possibilità anche di esercitare iniziative e attività proprie del soggetto affidatario ed eventuali piccole attività di tipo commerciale. Il concessionario dovrà provvedere a proprie cura e spese le utenze, la manutenzione ordinaria della struttura, la verifica del corretto utilizzo delle strutture affidate in concessione e la costante presenza di addetti durante l’apertura della struttura oltre al mantenimento del carattere pubblico e della funzione pubblica del sito e degli impianti oggetto di gestione.

La gestione ha la durata di tre anni decorrenti dalla stipula del contratto. L’amministrazione comunale si riserva la possibilità di rinnovo o di proroga del contratto, l’importo del canone di concessione annuale posto a base di gara è di 800,00 euro. É consentita la partecipazione al procedimento a operatori economici singoli o riuniti o consorziati, ad associazioni o anche a persone fisiche non ancora organizzate in forma di impresa alla condizione che la regolarizzazione della posizione avvenga nel termine di 60 giorni dall’avvenuto affidamento.

COME PARTECIPARE

Tra i requsiti di idoneità l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali; per i soggetti non iscritti, l’iscrizione dovrà avvenire nel termine di gg. 60 dall’aggiudicazione. L’oggetto sociale del concorrente deve essere compatibile con le suddette finalità della concessione per la gestione del chiosco di via Salentina. La gara verrà esperita il 23 luglio 2020 alle ore 09,30, presso il Municipio di Montesilvano, con sede in piazza Diaz, 1.

Per info: www.comune.montesilvano.pe.it o tel. 085 – 4481315, nei giorni feriali dalle ore 09,00 alle 13,00. Pec: protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it

Responsabile del procedimento Pierluigi Costanzo mail pierluigi.costanzo@comune.montesilvano.pe.it