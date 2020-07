Teramo, isola pedonale in via Capuani: incontro con i residenti

TERAMO – L’assessore al Traffico Maurizio Verna promuove un incontro con i residenti delle vie Mario Capuani, Rainero, Andrea Costantini, Duca D’Aosta e Filippi Pepe, interessate all’area pedonale di via Capuani.

L’incontro è calendarizzato per mercoledì 8 Luglio prossimo alle ore 20.30 in Piazza Sant’Agostino per discutere nel dettaglio delle modalità di accesso all’area e della sistemazione degli arredi. Gli interessati sono invitati a partecipare.