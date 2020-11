PESCARA – É stato pubblicato sul sito dell’Aeroporto d’Abruzzo il bando di gara per l’attribuzione degli 800 mila euro assegnati nei giorni dalla Regione alla Saga per il rilancio delle rotte esistenti e l’incentivo a nuove rotte da e per l’Abruzzo.

Contestualmente il Cda della Saga, ha approvato il nuovo Piano Industriale denominato Recovery Airport Plain.