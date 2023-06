Adriatic Film Festival 2023: il programma completo

FRANCAVILLA AL MARE – AFF è un Festival Internazionale del Cinema Indipendente arrivato alla sua sesta edizione. Quattro giorni di proiezioni gratuite con sessioni pomeridiane, film serali con ospiti registi, attori e sceneggiatori e incontri con il pubblico durante i quali verranno presentati cortometraggi, documentari e film provenienti da tutto il mondo. Un’esperienza totale rivolta al pubblico della settima arte, che si pone l’ambizioso obiettivo di portare il cinema indipendente nella società. Più di 1350 i lavori iscritti, 30 in selezione e 15 paesi in concorso di cui 11 anteprime nazionali, due anteprime mondiali, a selezionare i vincitori una giuria tecnica composta da: Michele D’Attanasio (direttore della fotografia, Premio David di Donatello); Piercesare Stagni (docente e critico cinematografico); Cristiano Di Felice (regista e Direttore dell’accademia di cinema IFA di Pescara) Beatrice Baldacci (regista), Federico Mauro (creative director), Luca Verdone (regista); Presidente di giuria Mark Foligno, produttore inglese premio Oscar per il film Il discorso del Re.

Oltre la conferma del premio del pubblico che decreterà il corto più apprezzato nel corso dei quattro giorni, i due film opera prima presentati in concorso: Le ragazze non piangono, regia di Andrea Zuliani e Le voci sole, regia di Marco Scotuzzi and Andrea Brusa.

L’evento si svolgerà a Francavilla al Mare (CH) dall’ 8 all’11 Giugno 2023 presso l’Auditorium sul mare di Palazzo Sirena. L’accesso a tutte le proiezioni è gratuito. Nella serata di domenica 11 Giugno verranno consegnati gli Adriatic Awards, per un Cash Prize totale di 4.500€, che saranno assegnati alle seguenti categorie: Corti Italia, Corti Internazionali, Documentari, Animazione, Corti Scuola e la novità premio miglior Poster.

Confermati gli appuntamenti dedicati ai nostri partner internazionali: l’Edinburgh Short Film Festival e lo Shortcutz Amsterdam Film Festival con una selezione dei loro migliori lavori. Durante la serata di domenica 11 Giugno siamo onorati di ospitare uno delle attrici italiane più apprezzate: Sara Serraiocco, che presenterà il film ‘Il primo giorno della mia vita’ per il quale è candidata ai nastri d’argento.

Venerdì il regista Andrea Zuliani e l’attrice Emma Benini presenteranno il film Le ragazze non piangono, primo lungometraggio del regista, presentato in selezione alla ventesima edizione di Alice nella città.

Il programma vanta 30 lavori selezionati di cui 24 cortometraggi, 8 corti italiani in concorso e 10 quelli internazionali tra cui, in premiere nazionale il corto selezionato al Sundance Film festival 2023 ‘Power Signal’, il documentario ‘When a Rocket Sits on the Launch Pad’ e il fresco vincitore dell’oscar 2023 ‘An Irish Goodbye’.

Domenica 11 giugno la premiere mondiale del cortometraggio ‘Soluzione Fisiologica’ interpretato dall’acclamato attore Stefano Accorsi, mentre il nostro golden partner Accademia di Cinema IFA di Pescara presenterà i due migliori cortometraggi della loro stagione produttiva: La Confessione e Riders La serata di premiazione vedrà coinvolti anche gli studenti abruzzesi del Progetto Rete 8e1/2 che presenzieranno l’evento premiando il miglior cortometraggio eletto da una giuria formata da un rappresentante per ogni istituto scolastico coinvolto nel progetto.

Organizzato dall’Associazione Adriatic Movie di Guido Casale, Direttore Artistico e i co-organizzatori Luana Fusco, Daniele Forcucci, Vanessa Patanè, Laura Perrotti, la manifestazione ha come obiettivo quello di diffondere la cultura cinematografica valorizzando il territorio abruzzese attraverso eventi culturali di respiro nazionale e internazionale.

Moderatore dell’evento il critico cinematografico Francesco Di Brigida, firma de Il blog del Fatto quotidiano e la conduttrice Elena Di Bacco.

Le parole del Direttore Artistico Guido Casale: ‘Particolare rilevanza ha in quest’edizione il progetto scuola 8e1/2 dedicato alla formazione ed educazione filmica, che coinvolge otto istituti comprensivi e più di mille studenti abruzzesi, con l’obiettivo di fornire uno strumento privilegiato ed inclusivo che aiuti a comprendere ed affrontare la complessità delle relazioni sociali’.

PROGRAMMA COMPLETO SU: https://www.facebook.com/adriaticfilmfestival