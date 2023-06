MONTESILVANO – L’Abruzzo torna a sorridere con il Lotto. Nell’ultima estrazione, come riporta Agipronews, a Montesilvano, in provincia di Pescara centrate una vincita da 25.800 euro – con tre terni e una quaterna – sulla ruota di Bari. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,7 milioni di euro, per un totale di 499 milioni da inizio anno.

