“Adotta un orto”, assegnati cinque campi a famiglie pescaresi

La fondatrice Antonella Allegrino: “Potranno vivere momenti all’aria aperta, nel rispetto della natura e dei suoi prodotti”

PESCARA – Cinque famiglie pescaresi potranno piantare semi e portare a casa gli ortaggi cresciuti negli orti urbani dell’Associazione “Domenico Allegrino” Odv (organizzazione di volontariato). La consegna dei campi di via Fontanelle, che saranno coltivati in forma gratuita, è avvenuta alla presenza della fondatrice dell’associazione Antonella Allegrino, di genitori, bambini e volontari.

“Stiamo vivendo un periodo drammatico a causa della seconda ondata della pandemia – spiega Antonella Allegrino – Per questo motivo, dopo gli anziani, abbiamo voluto pensare anche alle famiglie, offrendo a genitori e figli la possibilità di vivere momenti all’aria aperta, nel rispetto della natura e dei suoi prodotti. La scelta è stata di privilegiare i nuclei familiari con minori per dare l’occasione anche a bambini e ragazzi di scoprire le tecniche di coltivazione. Rispettando le norme anti Covid, le famiglie potranno usufruire di questi spazi all’aperto in ogni stagione dell’anno, coltivare verdure e ortaggi e riportare a casa i frutti della terra. Sarà un’esperienza che favorirà anche la crescita dei minori, il loro senso di responsabilità e il rispetto per l’ambiente Ci sono famiglie che hanno già dimestichezza con la cura dei campi e altre che sono alle prime armi. Queste ultime, se lo vorranno, potranno chiedere consiglio agli over 60 ai quali abbiamo assegnato gli orti sociali di via Fosso Cavone e via Lagonegro il 21 ottobre scorso”.

“Abbiamo risposto all’invito dell’associazione ‘Domenico Allegrino’ perché siamo entrambi agrotecnici e vogliamo coltivare la passione per l’agricoltura – spiegano Alessia Todisco e Giovanni Rosato, mamma e papà della piccola Elettra – Privilegiamo un’alimentazione sana, all’insegna del biologico, perché abbiamo la convinzione che ognuno è quello che mangia. L’orto ci darà la possibilità di raccogliere le verdure da noi stessi piantate e coltivate e rappresenterà uno svago per nostra figlia”.

Le altre famiglie alle quali sono stati assegnati gli orti sono: Paolo Granchelli e Sara Di Michele, genitori di Ryan e William; Narcis Escatllar Ballesta e Laura Torlone, genitori di Adrià e Diego; Kevin Marino e Adelia Piermattei, genitori di Andrea ed Elena; Luca Fois e Cecilia Mincone, genitori di Vittoria.

L’Associazione “Domenico Allegrino” Odv assegna dal 2006 gli “Orti d’oro” a persone over 60. I campi sono situati in via Fosso Cavone e in via Lagonegro e vengono dati in concessione gratuitamente per un anno a chi ne fa richiesta.