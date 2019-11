ADMO, stands informativi e panettoni: ecco dove e quando

Una opportunità di conoscere le tematiche della donazione di midollo osseo, unica via di salvezza per gravi forme di tumori al sangue

SULMONA (AQ) – L’ADMO Regione Abruzzo – Sezione di Sulmona informa che ho organizzato alcuni stands informativi. Questo per dare l’opportunità di conoscere le tematiche della donazione di midollo osseo, unica via di salvezza per gravi forme di tumori al sangue (che spesso colpiscono i bambini). Nell’occasione, con questa manifestazione si distribuirà materiale informativo, e per chi volesse dietro contributo volontario la persona potrà ricevere un panettone dell’ADMO.

Gli stands saranno presenti nelle seguenti località:

Villetta Barrea

Venerdì 29 novembre 2019

dalle ore 10,30 alle ore 13,00

Via Roma 1 (accanto alla locale Pro Loco)

Venerdì 29 novembre 2019 dalle ore 10,30 alle ore 13,00 Via Roma 1 (accanto alla locale Pro Loco) Sulmona

Sabato 30 novembre 2019

dalle ore 10,00 alle ore 13,00

dalle ore 17,00 alle ore 19,30

Corso Ovidio – portici altezza Ottica Ammazzalorso

Sabato 30 novembre 2019 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dalle ore 17,00 alle ore 19,30 Corso Ovidio – portici altezza Ottica Ammazzalorso Barrea

Domenica 1 dicembre 2019

dalle ore 10,00 alle ore 13,00

Piazza Umberto I°

Domenica 1 dicembre 2019 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 Piazza Umberto I° Civitella Alfedena

Domenica 1 dicembre 2019

dalle ore 10,00 alle ore 13,00

Piazza Plebiscito

Domenica 1 dicembre 2019 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 Piazza Plebiscito Pratola Peligna

Domenica 1 dicembre 2019

dalle ore 10,00 alle ore 13,00

Piazza Madonna Della Libera

Domenica 1 dicembre 2019 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 Piazza Madonna Della Libera Tocco Da Casauria

Martedì 3 dicembre 2019

Piazza Stromei

dalle 10,00 alle 13,00

Sabato 14 dicembre 2019

Piazza Stromei

dalle 10,30 alle 13,00

dalle 16,30 alle 19,00

Martedì 3 dicembre 2019 Piazza Stromei dalle 10,00 alle 13,00 Sabato 14 dicembre 2019 Piazza Stromei dalle 10,30 alle 13,00 dalle 16,30 alle 19,00 Popoli

Domenica 22 dicembre 2019

Piazza della Libertà (di fronte Chiesa di S. Francesco)

dalle 10,30 alle 13,00

dalle 16,30 alle 19,00