Active Abruzzo 2025: esperienze e turismo in movimento

REGIONE – Dal 23 al 26 ottobre 2025 torna Active Abruzzo, giunto alla sua sesta edizione, con un programma ricco di esperienze, incontri e narrazioni pensato per esplorare l’Abruzzo più autentico: tra natura, borghi, sapori e nuove forme di vacanza attiva.

Un’edizione speciale, che unisce forum tematici, visite guidate e un press tour con giornalisti di testate nazionali, per raccontare un territorio che emoziona e accoglie. Un Abruzzo che si muove, che cammina, che pedala, che respira: e che invita a farlo insieme.

Il programma

23 ottobre

Teramo Forum “Vacanza attiva, ospitalità diffusa, enogastronomia: ecco l’Abruzzo che attira!” Un confronto aperto tra operatori, esperti e istituzioni sul futuro del turismo esperienziale.

24 ottobre

Costa dei Trabocchi Pedalata in e-bike lungo la costa, con la partecipazione di Peppone Calabrese (Linea Verde) e Bianca Santoro (Green Line, Dolce Vita). Un itinerario tra mare, storia e sostenibilità.

25 ottobre

Voltigno e Valle d’Angri Passeggiata guidata nelle Riserve Naturali, accompagnati da Calabrese e Santoro. Un’immersione nei paesaggi protetti dell’entroterra abruzzese.

26 ottobre

L’Aquila Visita alla Capitale italiana della cultura 2026, tra bellezza, memoria e rinascita.

Un progetto condiviso

L’iniziativa è promossa da CNA Abruzzo, con il supporto di Regione Abruzzo, Camera di Commercio Chieti Pescara, Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia e Interreg Europe – Libeccio. Collaborano attivamente le sedi territoriali: CNA Chieti, CNA L’Aquila, CNA Teramo, CNA Pescara e CNA Avezzano.

Active Abruzzo si conferma così un laboratorio di esperienze e relazioni, capace di valorizzare il territorio attraverso il racconto diretto, il coinvolgimento delle comunità e la promozione di un turismo lento, consapevole e sostenibile.