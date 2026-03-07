Accordo Ambi–Univaq: il Consorzio Nord diventa polo di ricerca

TERAMO – Il sistema dei consorzi di bonifica abruzzesi rafforza il proprio legame con il mondo accademico grazie a una nuova collaborazione tra Ambi Abruzzo e l’Università degli Studi dell’Aquila. Nell’ambito delle attività promosse dall’associazione che riunisce direttori e presidenti dei cinque consorzi regionali, è stata infatti siglata una convenzione con la Facoltà di Ingegneria e con i dipartimenti impegnati nei settori dell’ambiente, delle risorse idriche e dell’ingegneria idraulica.

L’accordo mira a consolidare il rapporto tra ricerca scientifica e attività operative dei consorzi, offrendo supporto tecnico-specialistico ai progetti in corso e favorendo al tempo stesso la formazione di nuove competenze. L’Università potrà contribuire con consulenze e attività di ricerca applicata su temi quali gestione delle risorse idriche, progettazione dei sistemi irrigui, sostenibilità ambientale ed energia. Parallelamente, studenti e laureandi avranno l’opportunità di svolgere tirocini, stage e attività di studio direttamente nelle strutture consortili.

Tra i protagonisti della collaborazione spicca il Consorzio di Bonifica Nord Teramo, che rappresenta un contesto di grande interesse scientifico grazie alla gestione di bacini, reti irrigue e impianti idroelettrici come le centrali di Val Vomano e Penna Sant’Andrea. Un sistema complesso che consente di approfondire aspetti idraulici, infrastrutturali, ambientali ed energetici, inclusi i progetti di digitalizzazione dei sistemi irrigui e di efficientamento degli impianti.

La convenzione è stata presentata all’Aquila durante un convegno alla presenza del direttore generale di Ambi nazionale, Massimo Gargano, dell’assessore regionale all’Agricoltura Emanuele Imprudente e del consigliere regionale Emiliano Di Matteo, presidente della Commissione Ambiente della Regione Abruzzo.

L’iniziativa si inserisce in un percorso più ampio promosso da Ambi nazionale per rafforzare il dialogo tra consorzi di bonifica e università italiane, con l’obiettivo di formare figure professionali specializzate e aggiornare le competenze interne agli enti. Tra le esperienze più significative a livello nazionale figura la DSI Academy – Drainage and Sustainability Irrigation Academy, nata dalla collaborazione tra i consorzi del Volturno e delle Paludi di Napoli e Volla con l’Università Federico II.

Per l’Abruzzo, l’accordo con l’Università dell’Aquila rappresenta un passo decisivo verso un modello di cooperazione stabile e innovativo, capace di coniugare ricerca, formazione e gestione sostenibile delle risorse. Un percorso che rafforza il ruolo dei consorzi di bonifica come attori strategici nella tutela del territorio e nello sviluppo delle infrastrutture idriche ed energetiche.