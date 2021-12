Accendiamo il natale 2021, il programma dal 26 al 30 dicembre

PESCARA – Le iniziative programmate nei quartieri della città di #Pescara per il #Natale2021 ripartono oggi domenica 26 dicembre e proseguono sino a giovedì 6 gennaio 2022 compreso. Tanti appuntamenti in tutti i quartieri per #NonLasciamoIndietroNessuno. Dopo il “fermo” delle iniziative per il giorno di Natale già oggi, Santo Stefano, ripartono gli appuntamenti nei quartieri per le iniziative organizzate dall’assessore Nicoletta Di Nisio, Ascolto del disagio sociale – Associazionismo sociale – Villa del Fuoco, Rancitelli, Fontanelle, che proseguiranno sino a giovedì 6 gennaio 2022.

Sono già stati toccati quasi tutti i Quartieri della città di Pescara e numerose zone periferiche che hanno potuto partecipare all’iniziativa che ha lo scopo di promuovere incontri, socializzazione e donare qualche ora di spensieratezza a grandi e piccoli nei quartieri periferici della città altrimenti non sempre interessati da eventi e iniziative.

Con le associazioni che collaborano alla riuscita del Progetto sono già stati toccati i quartieri e le zone di San Silvestro, via Carlo Alberto dalla Chiesa (Zanni), via caduti per Servizio (Fontanelle), Antistadio (Quartiere Portanuova), Via Stradonetto, fronte chiesa Madonna del Fuoco (Quartiere Villa del Fuoco), Piazza Salvo d’Acquisto (Quartiere Portanuova), Piazza Duca degli Abruzzi (Zanni), Via Sacco (davanti scuola Don Milani), Via Matese (Quartiere San Giuseppe), via Lago di Capestrano e presso il Parco della Speranza (davanti ingresso ludoteca), Quartiere San Donato in via Rubicone.

PROGRAMMA

domenica 26 dicembre AIDO Ass It Donazione Organi Pescara

h 16:00 presso l’associazione Insieme in via Carlo Alberto dalla Chiesa “giardino delle fate” Quartiere Zanni, Tombolata del cuore artigianale realizzata da “bambini ed anziani” / Merenda della “Nonna” / Momento ludico-musicale / Babbo Natale e la Befana con i suoi doni

domenica 26 dicembre Associazione “Nuova Idea”

h 16:00 “Benvenuto Natale” presso la tensostruttura in via Carlo Alberto dalla Chiesa, Quartiere Zanni, Karaoke, Musica dal vivo, Animazione e Tombolata

lunedì 27 dicembre APS Cuntaterra

h. 18.30 “La Santa Allegrezza: racconti, suoni e canti di Natale nella tradizione popolare abruzzese” presso la chiesa della Visitazione di Maria in via Carlo Alberto dalla Chiesa 40, Quartiere Zanni.

Durante l’evento sarà possibile acquistare dei doni o regali “sospesi”, scegliendo tra i manufatti artigianali realizzati dal Laboratorio Incontro di Montesilvano, che successivamente verranno consegnati a bambini e famiglie bisognose.

mercoledì 29 dicembre Croce Rossa Italiana

h 18.30 Cena per Senza fissa dimora – Stazione FFSS Pescara

giovedì 30 dicembre AGE – Abruzzo Grandi Eventi

h 16:30 – 19:00 Quartiere Zanni: Spettacoli, animazioni, arrivo di Babbo Natale, Giochi

giovedì 30 dicembre Ass. Musicale Rossini

Chiesa di San Nunzio Sulprizio Operaio (via A. Volta 22) “Concerti di Natale” Orchestra del Teatrino di Elice diretta dal Maestro Antonio Di Vittorio con il soprano Simone Mincone. Presenta Martina D’Addazio

“Questi sono appuntamenti programmati per il periodo dopo il Natale che si vanno ad aggiungere a quelli già fatti dall’inizio del mese e che sono svolti in collaborazione con tantissime associazioni di Volontariato che, ricordo, sono numerose in città e che con il loro impegno quotidiano rendono possibile assistenza, solidarietà e spesso risoluzione di problemi che il singolo cittadino non riesce a fare. Ma queste iniziative ricreative, di incontro e animazioni e socialità si aggiungono a quelle intraprese per i residenti della città di Pescara che versano in condizioni di disagio economico – ha dichiarato l’assessore Nicoletta Di Nisio – che hanno avuto proprio per il periodo natalizio assegnati ulteriori Buoni Spesa. Questo senza dimenticare che anche quest’anno come assessore ho promosso la Cena per i senza fissa dimora” che si terrà grazie alla collaborazione della Croce Rossa Italiana e inoltre che l’amministrazione comunale ha già dato il via all’accoglienza in Albergo, nel periodo invernale, dei senza fissa dimora che non sono già ospitati nei dormitori attrezzati”.