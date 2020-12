Abruzzo e zona rossa: cosa succederà dopo il 3 dicembre?

Stando al DPCM l’Abruzzo dovrebbe restare zona rossa ma Marsilio ha chiesto al Ministro di semplificare la procedura di passaggio tra zone

REGIONE – Manca solo l’ufficialità da parte del Ministro della Sanità, Roberto Speranza, ma pare ormai certo che anche dopo la data del 4 dicembre l’Abruzzo resterà zona rossa. É stato lo stesso Governatore Marco Marsilio a dichiarare che non intende rinnovare la propria ordinanza in scadenza il 3 dicembre, ma chela decisione circa il passaggio da zona rossa a zona arancione é di esclusiva competenza del Ministro, perché le Regioni non hanno possibilità di adottare provvedimenti meno restrittivi di quanto deciso a Roma.

Marsilio ha rilevato l’evidente asimmetria nel passaggio da una fascia a un’altra: quando si tratta di passare in una fascia di maggior rischio, infatti. la relativa classificazione avviene immediatamente, mentre il procedimento inverso comporta non meno di 14 giorni, secondo quanto previsto nel DPCM del 3 novembre 2020. Nella giornata di ieri, nel corso della Conferenza Stato-Regioni, Insieme agli altri Governatori, Marsilio ha chiesto una valutazione più possibile e più ancorata ai dati reali, piuttosto che basata su dati di una settimana prima. Il confronto con il Ministro Speranza proseguirà nei prossimi giorni in vista della scadenza dell’ordinanza ministeriale vigente. Si attendono sviluppi.

Un passaggio anticipato dalla zona rossa a quella arancione, in occasione del Ponte dell’Immacolata e dello shopping natalizio, finirebbe col dare un po’ di respiro agli esercizi commerciali.