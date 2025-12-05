Abruzzo, successo per gli Stati Generali della Moda 2025

PESCARA – Grande partecipazione all’Aurum di Pescara per la prima edizione di Mode in Abruzzo – Stati Generali della Moda 2025, evento promosso dalla Regione Abruzzo e dalle Camere di Commercio Chieti-Pescara e Gran Sasso d’Italia. Una giornata di confronto strategico che ha messo in evidenza il ruolo della moda abruzzese come polo produttivo e creativo di rilievo nazionale.

L’assessore regionale Tiziana Magnacca ha aperto i lavori sottolineando il valore della filiera moda, che nel 2024 ha registrato oltre 564 milioni di euro di export e conta circa 12.000 occupati. Magnacca ha annunciato nuovi sostegni per il comparto, tra cui 100 milioni di euro per progetti di sviluppo e strumenti come la certificazione della filiera, pensata per garantire equità e contrastare fenomeni come l’ultra fast fashion.

All’incontro hanno partecipato figure istituzionali di primo piano: Gennaro Strever, presidente della Camera di Commercio Chieti-Pescara; Antonella Ballone, presidente della Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia; Fausta Bergamotto, sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy; e il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, che ha ribadito l’importanza del comparto moda per la competitività regionale e l’internazionalizzazione.

La giornata ha visto alternarsi panel dedicati a imprese femminili, internazionalizzazione, formazione giovanile e artigianato di nicchia (merletto, ceramica, denim), con testimonianze dirette di imprenditrici e interventi di Invitalia, Centro Studi Tagliacarne e Comitato per l’Imprenditoria Femminile.

Gli Stati Generali della Moda 2025 rappresentano la prima tappa di un percorso volto a rafforzare il comparto regionale, valorizzando talento, creatività e eccellenze produttive dell’Abruzzo sui mercati nazionali e internazionali.

Servizio e foto a cura di Roberto di Blasio