L’Abruzzo aderisce a La Settimana del Pianeta Terra: gli eventi

Dal 3 al 10 ottobre l’Abruzzo aderisce alla manifestazione parlando di memorie del sottosuolo a Scafa, Frisa e Gessopalena e della Maiella

REGIONE – Dal 3 all’10 ottobre in 90 siti sparsi in tutta Italia si terrà la IX edizione de La Settimana del Pianeta Terra, il festival delle geoscienze che per una settimana trasformerà l’intero stivale in un enorme laboratorio geologico.

Per una settimana si potrà andare alla ricerca dei cetacei nel cuore verde d’Italia, in Umbria, dove il mare non c’è più. Passeggiare fra le 350 orme di dinosauri della Cava Colmar, in Puglia. O addentrarsi nella Grotta di Fumane, in Veneto, che ha ospitato l’uomo di Neanderthal e l’Homo Spiens nella transizione fra Paleolitico Medio e Superiore. E ancora scoprire grotte, laghi, fiumi, colline, ghiacciai, vulcani, dove osservare la storia della nostra Terra, e anche miniere, siti preistorici, musei, osservatori astronomici, cantine sotterranee e molto altro per capire le interazioni con le popolazioni che l’hanno abitata e come queste abbiano influito sul suo attuale aspetto

Attraverso lo straordinario e variegato patrimonio geologico, ambientale e naturalistico del nostro Paese, questa manifestazione vuole creare curiosità, attenzione e conoscenza, mostrandoci come, le interazioni dell’uomo con l’ambiente che lo circonda necessiti di consapevolezza e conoscenza.

L’Abruzzo aderisce a questa manifestazione con i seguenti geoeventi:

La montagna della Maiella 16 milioni di anni fa: delfini, foche, squali e coccodrilli; https://www.settimanaterra.org/node/4397

UPSIDE DOWN. Memorie dal sottosuolo – Frisa; https://www.settimanaterra.org/node/4398

UPSIDE DOWN. Memorie dal sottosuolo – Gessopalena; https://www.settimanaterra.org/node/4399

Geoparco Maiella: il suo mondo sotterraneo; https://www.settimanaterra.org/node/4383

Ri…Scattiamo la Riserva!!; https://www.settimanaterra.org/node/4350

UPSIDE DOWN. Memorie dal sottosuolo – Scafa; https://www.settimanaterra.org/node/4402

UPSIDE DOWN. Memorie dal sottosuolo – Cellino Attanasio; https://www.settimanaterra.org/node/4396

Tutti i Geoeventi sono consultabili sul sito www.settimanaterra.org