Abruzzo, Sanità: Petizione Popolare e raccolta firme dei sindacati

ABRUZZO – CGIL CISL UIL ABRUZZO, insieme alle federazioni dei Pensionati e del Pubblico Impiego SPI – FNP – UILP, FP CGIL – FP CISL – FPL UIL, hanno formulato una petizione popolare, da presentare alla Regione Abruzzo, sui temi del Super Ticket, della riduzione delle liste di attesa, della programmazione delle strutture territoriali e della medicina di Genere.

La raccolta firme sarà capillare in ogni territorio e si concluderà nel mese di Maggio 2018 per le poter consegnare alle istituzionali politiche abruzzesi prima possibile.

Alla conferenza stampa, di questa mattina i sindacati hanno esposto le ragioni che hanno spinto a questa iniziativa.

“Il nostro obiettivo è quello delle 20.000 firme per chiedere alla Regione che si impegni ad eliminare in tempi certi, il superticket sanitario e che, insieme e ai Manager delle ASL, definisca un”Piano Operativo” per il superamento e/o la riduzione delle Liste di Attesa, a garanzia del pieno rispetto dei LEA”, – così i responsabili sindacali hanno spiegato punto per punto le richieste della petizione -.

“La Regione deve approvare “entro il 2018”, un” Piano di Investimenti”, per il potenziamento della medicina territoriale e domiciliare pubbliche (Case della salute, Ospedali di Comunità, Potenziamento dei Distretti e dell’ADI). Infine, in tutti gli atti della programmazione sanitaria e socio sanitaria, dello specifico protocollo e trattamento, deve essere garantito il rispetto della medicina di genere”, – hanno concluso CGIL CISL UIL ABRUZZO, insieme alle federazione dei Pensionati e del Pubblico Impiego SPI CGIL – FNP CISL – UILP UIL, FP CGIL – FP CISL – FPL UIL.

