Abruzzo, quattro incendi spenti in mattinata

REGIONE – Mattinata intensa per la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco in Abruzzo, dove si sono verificati quattro incendi in diverse località regionali. Le fiamme hanno interessato sterpaglie a Nocciano e Bagnaturo, un capannone con legname a Montesilvano Colle già colpito il giorno precedente, e un’area a Antrosano.

Grazie alla tempestività degli interventi, tutti i roghi sono stati circoscritti e spenti senza conseguenze per persone o abitazioni. Le operazioni di bonifica sono in corso per garantire la sicurezza delle zone coinvolte e prevenire nuove accensioni.