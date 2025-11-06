Abruzzo protagonista a OrientaTalenti Milano

MILANO – La Regione Abruzzo è stata protagonista alla giornata inaugurale di OrientaTalenti, la fiera dedicata all’orientamento e alla formazione in corso al Mind di Milano. Insieme a Liguria e Lombardia, l’Abruzzo è tra le tre regioni invitate all’evento, che ha visto la partecipazione dei ministri Anna Maria Bernini e Paolo Zangrillo, oltre all’assessore regionale Roberto Santangelo.

Presente con uno stand di 40 mq, la Regione ha presentato l’offerta formativa post-diploma, dagli ITS alle università abruzzesi. Santangelo ha sottolineato come la partecipazione rientri in una strategia di promozione dell’alta formazione avviata due anni fa, già passata per Job&Orienta a Verona e Didacta a Firenze.

Durante il dibattito, l’assessore ha evidenziato l’importanza di un’offerta formativa costruita in sinergia con le esigenze delle imprese e dei territori. Tra i progetti citati: il programma Eurema per tirocini post-laurea all’estero, 106 borse di studio per dottorati di ricerca, contributi da 10.000 euro per studenti delle superiori in formazione internazionale, e fondi per la formazione continua dei lavoratori.