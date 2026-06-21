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Abruzzo, proroga al 21 dicembre 2026 per la perimetrazione del territorio urbanizzato

Sei mesi in più ai Comuni per la perimetrazione del territorio urbanizzato. Verrecchia: "Decisione strategica per i Comuni"

da Marina Denegri
scritto da Marina Denegri

Massimo Verrecchia

L’AQUILA – Nell’ultima seduta del Consiglio regionale d’Abruzzo, svoltasi il 16 giugno, è stata approvata la proroga di sei mesi del termine entro cui i Comuni dovranno approvare la perimetrazione del territorio urbanizzato, come previsto dalla nuova legge urbanistica regionale. A comunicarlo è Massimo Verrecchia, capogruppo di Fratelli d’Italia.

La nuova scadenza è stata fissata al 21 dicembre 2026, una decisione che – sottolinea Verrecchia«consentirà alle amministrazioni comunali di disporre di un tempo congruo per completare un’attività complessa e strategica, fondamentale per la corretta attuazione della riforma urbanistica regionale e per una pianificazione del territorio più efficace e coerente con le esigenze delle comunità locali».

Secondo il capogruppo, la proroga rappresenta un segnale chiaro della volontà della Regione Abruzzo di accompagnare i Comuni nel percorso di adeguamento alle nuove disposizioni normative, garantendo condizioni operative adeguate affinché gli adempimenti possano essere svolti «con la massima attenzione e qualità».

Il provvedimento sarà pubblicato nei prossimi giorni sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA), diventando così pienamente operativo.