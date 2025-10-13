Abruzzo primo in Italia per la connettività digitale: fibra ottica in 249 Comuni

REGIONE – L’Abruzzo è la prima regione italiana a firmare un accordo con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la connettività digitale. Grazie a un investimento di 22 milioni di euro, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), la rete in fibra ottica raggiungerà 249 Comuni, comprese le aree interne e periferiche.

“Un risultato straordinario,” ha dichiarato l’assessore Mario Quaglieri, sottolineando come il progetto si inserisca nel percorso di ricostruzione post-sisma e digitalizzazione già avviato. L’intervento sarà progressivo, senza disagi per la popolazione, e garantirà per cinque anni Wi-Fi gratuito ad alta connettività per tutte le amministrazioni locali.

La nuova rete favorirà smart working, semplificazione per le imprese e servizi pubblici più efficienti,

creando una rete intercomunale integrata. “L’Abruzzo diventa laboratorio nazionale per l’innovazione,” ha concluso Quaglieri, “dove la digitalizzazione è leva di crescita e coesione”.