Abruzzo, operazione stazioni sicure del 29 aprile: il bilancio

REGIONE – In occasione dell’operazione stazioni sicure, il 29 aprile 2019 il Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo con sede ad Ancona ha intensificato i servizi istituzionali effettuando numerosi controlli di viaggiatori, bagagli e stazioni prive del presidio fisso di Polizia Ferroviaria, avvalendosi anche, del contributo delle unità cinofile.

Questo il bilancio: 81 operatori impiegati, 227 le persone identificate, 96 i bagagli controllati, 30 gli scali ferroviari, 2 indagati in stato di libertà.

In particolare, nella stazione FS di Avezzano (AQ), gli operatori della Polizia Ferroviaria, durante l’attività di controllo dei viaggiatori, traevano in arresto un cittadino italiano che doveva scontare anni 5 di reclusione per il reato di rapina commesso nella provincia di Reggio Emilia.