L’Abruzzo tra le migliori mete low cost per famiglie secondo The Guardian

REGIONE – L’Abruzzo conquista ancora una volta l’attenzione della stampa internazionale. Il quotidiano britannico The Guardian ha inserito la regione tra le dieci destinazioni europee più adatte alle vacanze economiche in famiglia, all’interno di un reportage dedicato ai viaggi accessibili e avventurosi per bambini e adolescenti.

Nel servizio, che raccoglie mete immerse nella natura tra Lussemburgo, Germania, Slovenia e Spagna, trova spazio anche l’Abruzzo, scelto per la sua capacità di offrire esperienze autentiche, sostenibili e a misura di famiglia.

Il campeggio Rocca di Sotto tra gli esempi virtuosi

Il giornale inglese cita in particolare il campeggio agricolo Rocca di Sotto, un piccolo angolo rurale incastonato tra ulivi e alberi da frutto, a circa un’ora da Pescara. La struttura si trova sulle colline che guardano verso il Gran Sasso, in un contesto naturale che invita a rallentare e a vivere la vacanza con semplicità.

Secondo The Guardian, qui i bambini possono muoversi liberamente tra boschi e sentieri, mentre gli adulti riscoprono il piacere di un soggiorno essenziale, lontano dai ritmi frenetici e vicino alla natura.

L’esperienza dello “slow camp”

Tra le proposte più particolari segnalate dal quotidiano c’è lo “slow camp”, un’esperienza che permette di trascorrere una notte in un’area più isolata, raggiungibile con una camminata di circa 45 minuti dal campeggio principale. Un modo per vivere la natura in maniera diretta, senza filtri, ideale per famiglie che cercano un’avventura sicura e sostenibile.

Un riconoscimento che valorizza il turismo lento abruzzese

L’inserimento dell’Abruzzo nella lista del Guardian conferma la crescente attrattività della regione per chi cerca vacanze low cost, contatto con l’ambiente e attività adatte a tutte le età. Un ulteriore segnale del potenziale del territorio nel settore del turismo lento e responsabile.

Immagine di repertorio