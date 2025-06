Abruzzo, magia e tradizione per la Notte Romantica 2025

REGIONE – Sabato 21 giugno 2025, in occasione del solstizio d’estate, torna la Notte Romantica nei Borghi più Belli d’Italia, un evento nazionale che coinvolgerà oltre 200 borghi certificati e darà vita a più di 1000 iniziative diffuse in tutta Italia.

Giunta alla sua decima edizione, la manifestazione celebra l’amore, la bellezza e la lentezza, trasformando i centri storici in veri scenari da sogno: fiaccole accese al tramonto, cene a lume di candela, concerti, spettacoli teatrali, mostre e installazioni artistiche creeranno un’atmosfera unica in ogni borgo, ciascuno con la propria identità culturale e paesaggistica.

Tra i momenti simbolici comuni a tutti:

Il dessert “Pensiero d’Amore” ideato dallo chef stellato Anthony Genovese, offerto nei ristoranti aderenti.

Il romantico bacio di mezzanotte, accompagnato dal lancio di palloncini biodegradabili, gesto collettivo di unione e poesia.

L’evento promuove un turismo esperienziale e sostenibile, offrendo ai visitatori un’occasione unica per riscoprire l’Italia più autentica, tra vicoli illuminati, musica dal vivo e atmosfere incantate.

L’Abruzzo protagonista della Notte Romantica 2025

Con i suoi borghi storici e i paesaggi mozzafiato, l’Abruzzo si conferma una delle cornici più suggestive per vivere la Notte Romantica. Le sue vie si vestiranno di magia con lanterne, fiori e decorazioni a tema, pronte ad accogliere coppie innamorate e viaggiatori in cerca di emozioni autentiche.

A rendere ancora più speciale l’esperienza, musica dal vivo in piazze e strade, con performance che spaziano dalla musica tradizionale italiana a sonorità contemporanee. Il risultato? Un sottofondo emozionante per chi desidera ballare sotto le stelle, cullato dalla bellezza dei borghi abruzzesi.

Riscoprire il cuore dell’Abruzzo: cultura, sapori e artigianato locale

La Notte Romantica in Abruzzo sarà anche un’occasione per riscoprire il patrimonio culturale e gastronomico regionale. Ristoranti e agriturismi proporranno menù romantici e piatti tipici abruzzesi, preparati con ingredienti a km zero e ispirati alle tradizioni locali. Inoltre, mercatini artigianali animeranno le piazze con prodotti fatti a mano, offrendo l’opportunità di portare a casa un ricordo autentico dell’Abruzzo.

Di seguito i Borghi che hanno aderito all’iniziativa: