Abruzzo: open day e weekend sanitari contro le liste d’attesa

REGIONE – La Regione Abruzzo e le Asl hanno presentato nuove misure per ridurre le liste d’attesa sanitarie, tra cui prestazioni aggiuntive nei weekend e open day specialistici. L’iniziativa, illustrata a Pescara dall’assessore Nicoletta Verì (nella foto) e dai vertici sanitari regionali, si inserisce in un piano avviato nel 2019 e rafforzato nel 2025.

Ogni Asl ha attivato interventi mirati:

Avezzano-Sulmona-L’Aquila: open day il 25 ottobre e l’8 novembre con visite e diagnostica in diverse specialità.

Lanciano-Vasto-Chieti: 720 sedute straordinarie per prestazioni programmate.

Pescara: visite dermatologiche e ecografie muscolo-scheletriche, con ampliamento delle ore ambulatoriali.

Teramo: open day il 25 e 26 ottobre per ecografie carotidi, con 420 esami previsti.

Il monitoraggio 2025 mostra miglioramenti significativi: il 91,4% delle prestazioni urgenti è stato garantito nei tempi, così come oltre il 78% delle classi breve e differita. Restano criticità legate ai rifiuti di prenotazione (57%) e al drop out (15–40%).

Tra le altre azioni: Cup unico regionale, Cup di secondo livello, Pdta con privati accreditati e sistemi di richiamata pazienti. Le iniziative saranno ripetute, compatibilmente con le risorse e la disponibilità del personale sanitario.

