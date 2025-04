ATRI – “Solo una convinta azione di prevenzione tesa alla sensibilizzazione può ridurre i rischi derivanti dall’uso della rete da parte dei minori”. Lo ha detto l’assessore alle Politiche sociali, Roberto Santangelo (nella foto), intervenendo all’iniziativa “Giornata delle legalità – La scuola incontra le istituzioni”, che si è tenuta al teatro comunale di Atri. L’evento ha dato avvio al progetto “Digital media – Abruzzo Giovani”, finanziato dalla Regione Abruzzo con 500 mila euro, per organizzare 10 workshop per studenti delle scuole superiori Zoli, liceo Illuminati e Istituto comprensivo.

I ragazzi incontreranno esperti delle forze dell’ordine, che spiegheranno i pericoli del web e i rischi derivanti. “Oggi siamo di fronte a un’iniziativa – ha spiegato l’assessore Santangelo – che dimostra come la collaborazione tra enti possa generare progetti significativi, poiché il progetto “Digital Media – Abruzzo Giovani” affronta tematiche di educazione, formazione, lavoro e inclusione sociale”. Il progetto, presentato dal comune di Atri, sottolinea l’urgenza di una problematica che tocca tutte le famiglie. È possibile affrontarla solo con una buona educazione digitale e un uso responsabile di Internet.

L’assessore ha anche annunciato una nuova programmazione di interventi in politiche giovanili, con risorse di 1,5 milioni, per affrontare isolamento sociale e disagio emotivo. Ci saranno laboratori creativi e progetti di arte pubblica per coinvolgere i giovani nella creazione di murales e installazioni pubbliche.