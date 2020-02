Abruzzo in televisione: ecco dove e quando

La puntata di Linea Bianca del 15 febbraio, in onda su Rai Uno dalle ore 14, farà conoscere alcune eccellenze paesaggistiche del territorio

L’AQUILA – Abruzzo protagonista in tv. La puntata del 15 febbraio di Linea Bianca, condotta, come di consueto, a partire dalle ore 14 da Massimiliano Ossini, farà, infatti, viaggio sul Gran Sasso. Dalle valli glaciali del Monte Corvo alle creste rocciose delle Malecoste, fino a raggiungere Campo Imperatore e l’imponente Rocca di Calascio: lungo un sentiero roccioso, con Davide Peluzzi, Ambasciatore del Parco d’Abruzzo, il percorso “Bonatti”, dedicato al grande alpinista, dopo la sua morte, nel 2011. Quota 2.912 metri sul livello del mare: sulla vetta del Corno Grande, con lo sfondo del Mar Adriatico e, più in là, delle coste Croate, con una guida alpina e Lino Zani, un’emozionante apertura del conduttore.

A Campo Imperatore, con Marco, Daniele ed Andrea l’ ‘Ostello dello Zio”, che da struttura della vecchia funivia risalente al 1934 si è traformata in attività ricettiva. Nella Riserva Naturale delle Grotte di Pietrasecca, nel comune di Carsoli, con uno speleologo, alla scoperta del sistema di cavità attive del Gran Sasso. A Pescocostanzo, in una piccola azienda agricola a conduzione familiare, una giornata con Aldo, giovane produttore di prelibati latticini. “Massimiliano Ossini incontrerà anche Jacopo Di Matteo, campione del mondo di endurance equestre nel 2003. Alessandra del Castello mostrerà il comprensorio sciistico di Roccaraso.