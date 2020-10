Un po’ di Abruzzo nella fiction di Rai Uno “Il Paradiso delle Signore”

L’attore pescarese Milo Vallone entra come ospite nelle ultime puntate della quarta stagione della seguitissima serie pomeridiana

PESCARA – Nella puntata di venerdì 2 ottobre della quarta stagione de “Il Paradiso delle Signore” ha fatto il suo ingresso il personaggio di Roberto Tommasi, un emigrante abruzzese che nella Milano dei primi anni sessanta si riconcilia con sua figlia che ha da poco avuto una bambina.

“É stato non poco emozionante – confida Milo Vallone – avere la possibilità di questo doppio debutto. Per la prima volta difatti, seppur di una neonata, interpreto la parte di un nonno e per la prima volta in tutta la mia attività professionale, recito in dialetto abruzzese. Non posso dire molto degli avvenimenti legati a questa bimba e non so che tipo di sviluppo avrà la sua vicenda per la prossima stagione, per ora posso solo dire che l’aver portato un po’ di Abruzzo su Rai 1, all’interno di una fiction da sempre amata e seguitissima e che in queste nuove puntate, dopo la sospensione estiva, sta addirittura aumentando i già alti ascolti, è stata una soddisfazione che mi rende orgoglioso”.