Pescara, via Lago Vivo: partono i lavori di riqualificazione

PESCARA – Sarà completamente riqualificato il tracciato stradale di via Lago Vivo: i lavori avranno inizio oggi, martedì prossimo, 6 ottobre, e dureranno prevedibilmente fino a martedì 13.

L’esecuzione di fresatura e rifacimento del manto stradale e renderanno inagibile la carreggiata, sia per la diretta esecuzione dell’opera sia per la necessità di far transitare in sicurezza i mezzi di cantiere.

La strada sarà dunque assoggettata a divieto di transito, di sosta e di fermata con eventuale rimozione dei mezzi durante lo svolgimento dei lavori con obbligo da parte dell’impresa di garantire ai residenti l’accessibilità alle rispettive proprietà mediante l’istituzione di apposite misure di sicurezza, corridoi di transitabilità pedonale nonché riaperture progressive della strada in relazione all’avanzamento dei lavori.

“Anche questa opera – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Luigi Albore Mascia – dimostra l’attenzione che, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, dimostriamo sia per le vie del centro che per quelle della periferia di Pescara, con l’obiettivo di migliorare costantemente i servizi per i cittadini”.