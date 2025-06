Abruzzo decolla: record di traffico all’aeroporto di Pescara

PESCARA – L’Aeroporto d’Abruzzo continua la sua ascesa. Secondo gli ultimi dati disponibili, nel solo mese di giugno 2025 si è registrato un incremento di passeggeri pari al +40% rispetto a giugno 2024, con un aumento di oltre 35.000 viaggiatori.

Un risultato che conferma il trend positivo dello scalo abruzzese, frutto di strategie mirate e investimenti strutturali, tra cui nuove rotte internazionali e un piano per l’allungamento della pista, previsto entro la fine dell’anno.

“Con l’amministrazione Marsilio, targata centrodestra, l’aeroporto d’Abruzzo non solo decolla ma vola verso numeri mai raggiunti prima”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia. “Un successo da attribuire alle scelte e alle strategie politiche che hanno portato la nostra regione tra i primi posti in Italia per incremento turistico. Se poi consideriamo che, grazie al lavoro svolto da questa amministrazione, il nostro scalo potrà contare anche su nuovi voli internazionali – con l’allungamento della pista previsto entro l’anno – e sulla strategia vincente dell’abbattimento delle tariffe aeroportuali, è evidente come il potenziale di attrazione turistica dell’Abruzzo sia in forte crescita anche a livello internazionale. Con questi dati vengono smentiti, ancora una volta, i soliti gufi della sinistra”, conclude Verrecchia.