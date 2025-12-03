Abruzzo, concorso studenti: viaggio a Bruxelles in palio

REGIONE – La Regione Abruzzo ha lanciato un concorso rivolto agli studenti delle classi quarte delle scuole superiori, presentato dall’assessore all’Istruzione Roberto Santangelo (nella foto) durante il Comitato di Sorveglianza dei Fondi europei, svoltosi nella sala consiliare del Comune di Pescara. L’iniziativa, che ha visto la partecipazione in presenza di due classi del liceo scientifico “Galilei” e il collegamento online di numerosi istituti regionali, si è trasformata in un momento di condivisione e partecipazione collettiva.

Il concorso prevede la realizzazione di un video da parte delle classi partecipanti: la classe vincitrice avrà l’opportunità di compiere un viaggio a Bruxelles, cuore delle istituzioni europee, per vivere un’esperienza formativa unica e approfondire da vicino il ruolo dell’Unione europea. L’iniziativa si inserisce nelle linee guida per l’educazione, con particolare attenzione alla cittadinanza attiva e all’educazione finanziaria, e intende valorizzare la capacità degli studenti di comunicare in modo innovativo le opportunità offerte dai fondi europei.

Santangelo ha sottolineato come far conoscere ai ragazzi i fondi comunitari abbia un forte valore didattico: significa mostrare come l’Europa investa sul futuro delle nuove generazioni e dei territori, ma anche favorire lo sviluppo di competenze trasversali come il lavoro di gruppo, la comunicazione efficace e l’uso delle tecnologie digitali. Attraverso il concorso, gli studenti potranno approfondire il funzionamento dei fondi SIE, analizzare progetti già realizzati e riflettere sulle ricadute positive che tali risorse hanno sulla comunità, diventando cittadini più consapevoli e responsabili.

Anche Carmine Cipollone, Autorità di gestione dei Fondi europei, ha evidenziato il valore dell’iniziativa, definendola un’occasione preziosa per avvicinare i giovani al mondo dei fondi comunitari e trasformare la scuola in un vero laboratorio di partecipazione democratica.

Il regolamento del concorso sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Abruzzo: www.coesione.regione.abruzzo.