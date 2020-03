Abruzzo bike friendly, prorogati i termini del concorso di idee

REGIONE – Dal portale Regione Abruzzo si apprende che con provvedimento dirigenziale DPH002/10 del 19 marzo 2020, è stato prorogato al 31 maggio 2020 il termine per la presentazione degli elaborati e sono state modificate le “Modalità di partecipazione al concorso” come segue:

La proposta può essere presentata via PEC all’indirizzo: dph002@pec.regione.abruzzo.it oppure via posta elettronica all’indirizzo: dph002@regione.abruzzo.it.

Le eventuali proposte già inviate tramite posta ordinaria (Raccomandata A/R indirizzata a Dipartimento “Sviluppo Economico – Turismo” – Via Passolanciano 75 – 65124 Pescara. In tal caso nella busta dovrà essere riportata la dicitura “Concorso per l’ideazione del Marchio Bike friendly), alla data del presente provvedimento, saranno ritenute valide, fatta salva, comunque, la possibilità per i partecipanti di trasmettere nuovamente la proposta con invio telematico”.