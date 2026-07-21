Abruzzo, cinquanta nuove assunzioni per rafforzare i Comuni

REGIONE – La Regione Abruzzo rafforza la capacità amministrativa dei territori con un intervento strutturale che punta a sostenere soprattutto i piccoli Comuni, spesso alle prese con carenze di organico e difficoltà nella gestione dei progetti europei. È questo il cuore della nuova misura presentata dall’assessore agli Enti locali Roberto Santangelo, insieme alla direttrice del Dipartimento Emanuela Grimaldi e al dirigente Pietro De Camillis: cinquanta nuove assunzioni di profilo impiegatizio destinate agli enti territoriali abruzzesi.

L’iniziativa, finanziata con 5 milioni di euro del Fondo sviluppo e coesione, rientra nel progetto Hub delle Competenze e punta a costruire un modello stabile di supporto amministrativo. Quaranta unità saranno assunte dagli enti locali – 36 nei Comuni e nelle Unioni di Comuni, 4 nelle Province – mentre altre dieci lavoreranno direttamente negli uffici regionali. I profili richiesti appartengono all’area istruttori: amministrativi, contabili e tecnici, con contratti a tempo determinato di 36 mesi.

Santangelo ha spiegato che il piano nasce da un’esigenza concreta: «I Comuni devono essere messi nelle condizioni di monitorare e rendicontare i progetti europei. La capacità programmatoria non basta: servono persone competenti che sappiano gestire la spesa e dialogare con la Commissione europea. Questo intervento dà certezze agli enti locali, offrendo personale specializzato e immediatamente operativo».

Accanto alle assunzioni, il progetto prevede un milione di euro dedicato alla formazione, per garantire competenze aggiornate e omogenee su tutto il territorio regionale. Una scelta che risponde alle raccomandazioni europee e alle osservazioni della Corte dei conti, come ha ricordato la direttrice Grimaldi: «La capacità amministrativa è una condizione essenziale per l’efficacia delle politiche di coesione. Investire sulle competenze significa costruire un modello che produce effetti ben oltre l’attuale ciclo di programmazione».

L’avviso di manifestazione d’interesse è pubblicato sul portale coesione.regione.abruzzo.it. Gli enti locali avranno 30 giorni per aderire. Una volta completata l’istruttoria, partirà il concorso unico gestito da Formez PA, con assunzioni previste tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027.

La Regione sottolinea come questo intervento rappresenti il secondo passo di un percorso già avviato: prima il rafforzamento delle strutture con assistenza tecnica specialistica, ora il potenziamento degli organici comunali. Un investimento che punta a rendere più efficiente l’intero sistema amministrativo abruzzese, migliorando la capacità di utilizzare le risorse europee e accelerando la realizzazione dei progetti sul territorio.