Abruzzo approva la legge sulle Cooperative di Comunità

REGIONE – Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha approvato all’unanimità la legge proposta dalla Giunta Marsilio, su iniziativa dell’assessorato alle Attività produttive, che disciplina le Cooperative di Comunità con un nuovo approccio orientato non solo alla mutualità, ma anche alla creazione di lavoro e produzione.

L’obiettivo è sostenere lo sviluppo economico sostenibile delle aree svantaggiate – in particolare montane, interne e urbane a rischio – offrendo strumenti concreti per chi sceglie di restare nel proprio territorio. La legge riconosce il valore sociale ed economico delle cooperative di comunità, incentivando la nascita di servizi e attività produttive locali.

Il provvedimento istituisce un Registro regionale per il riconoscimento ufficiale delle Cooperative di Comunità per il Lavoro e la Produzione, definendone i requisiti. Secondo l’assessore Tiziana Magnacca (nella foto), si tratta di un passo importante per contrastare la marginalizzazione delle aree interne e promuovere un modello di cooperazione più imprenditoriale e radicato nel territorio.