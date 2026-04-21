Abruzzo a Firenze: turismo accessibile con Bike to Coast e Cammino di Celestino

FIRENZE – La Regione Abruzzo sarà tra i protagonisti dell’evento nazionale “Italia insieme. Turismo accessibile e territorio”, promosso dal ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e in programma mercoledì 22 aprile alla Stazione Leopolda di Firenze. L’Abruzzo porterà la propria esperienza nel campo del turismo inclusivo, presentando due progetti strategici: “Bike to Coast for Everyone” e “Il Cammino Grande di Celestino – Un Cammino di tutti”, iniziative che integrano costa ed entroterra in un’unica visione di accessibilità diffusa.

A rappresentare la Regione sarà l’assessore alle Politiche sociali Roberto Santangelo (nella foto), che aprirà la sessione pomeridiana illustrando il modello abruzzese, fondato sulla capacità di connettere infrastrutture, servizi e accoglienza. Il progetto Bike to Coast for Everyone, ormai alle fasi finali, ha reso la ciclopedonale adriatica un percorso fruibile anche da persone con disabilità. Parallelamente, il nuovo Cammino Grande di Celestino, avviato lo scorso anno, punta a valorizzare il turismo lento e spirituale con itinerari accessibili e inclusivi.

L’Abruzzo si posiziona così come territorio all’avanguardia nel turismo accessibile, intercettando un trend in forte crescita a livello nazionale e internazionale.

«È fondamentale che l’Abruzzo continui a investire in un turismo sostenibile e inclusivo – sottolinea il sottosegretario al Turismo Daniele D’Amario – non solo attraverso infrastrutture adeguate, ma anche grazie a un nuovo approccio culturale alla disabilità, basato sulla relazione e sulla qualità dell’accoglienza».

«L’inclusione – aggiunge l’assessore Roberto Santangelo – non è solo un obiettivo, ma un metodo di lavoro. Con questi progetti vogliamo costruire un sistema che mette al centro la persona, favorendo autonomia, partecipazione e pari opportunità anche nel turismo e nel tempo libero».