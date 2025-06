Abruzzo: 54 Comuni Finanziati per la rigenerazione urbana

REGIONE – La pubblicazione della graduatoria della linea A del bando per la rigenerazione urbana segna un passo decisivo per il rilancio dei centri urbani abruzzesi. 54 Comuni riceveranno finanziamenti tra i 71 candidati, grazie a un iter rapido ed efficiente.

Il bando, strutturato in tre linee d’intervento, stanzia 78 milioni di euro per sostenere le realtà comunali. La linea A, con 10 milioni di euro, ha ricevuto oltre 260 progetti, confermando l’alta qualità delle proposte e la necessità di rigenerare spazi urbani in difficoltà.

Questi fondi non rappresentano solo numeri, ma opportunità concrete per: migliorare la qualità della vita nei comuni finanziati; valorizzare il patrimonio edilizio esistente, riqualificare spazi pubblici degradati.

“Quando pubblico e territorio collaborano con serietà, i risultati arrivano e in tempi rapidi“, afferma Nicola Campitelli (nella foto), consigliere regionale e delegato all’urbanistica di Fratelli d’Italia.

L’iniziativa punta a rendere l’Abruzzo più vivibile, inclusivo e competitivo, trasformando le aree urbane in spazi moderni e funzionali.