Abruzzesi di ieri e di oggi tra arte, musica e letteratura a Pescara

La manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale Teatranti d’Abruzzo, verrà inaugurata sabato 28 settembre nei locali del Circolo Aternino

PESCARA – Presentata oggi, in Sala San Cetteo del Comune di Pescara la IV edizione della manifestazione Abruzzesi di ieri e di oggi tra arte, musica e letteratura. L‘iniziativa si svolgerà dal 28 settembre al 4 ottobre nei locali del Circolo Aternino di Pescara, situato in via delle Caserme. Alla conferenza stampa erano presenti l’assessore alla cultura Mariarita Paoni Saccone, il presidente dell’Associazione culturale Teatranti d’Abruzzo, Vittorina Castellano, oltre ai rappresentanti delle varie associazioni coinvolte nella manifestazione.

L’Assessore alla Cultura Mariarita Paoni Saccone ha sottolineato l’importanza del Circolo Aternino, struttura culturale di collegamento tra passato e presente della città: “Il Circolo Aternino ha visto la frequentazione del Vate e di tanti altri famosi personaggi nel cuore del Centro Storico e pertanto è una sede ideale per le sue origini antiche proiettate nella modernità”.

Vittorina Castellano ha illustrato dettagliatamente le varie iniziative in programma nella settimana dedicata alla cultura abruzzese.

“L’iniziativa – ha spiegato la presidente Castellano – nasce dalla volontà di mettere in collegamento il patrimonio culturale del passato con quello del presente, un’identità che deve essere tutelata e tramandata di generazione in generazione”.

Tra i presenti anche il prof. Dante Marianacci, presidente della Casa della Poesia in Abruzzo – Gabriele D’Annunzio e apprezzato direttore di vari Istituti italiani della Cultura presenti nel Mondo oltre che infaticabile promotore di eventi culturali.