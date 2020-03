Abbandono rifiuti, Pd San Salvo: “Il Comune provveda a bonificare le aree”

SAN SALVO – Il Partito Democratico di San Salvo interviene con la seguente nota sul problema dell’abbandono dei rifiuti e della formazione di piccole discariche abusive:

“Apprezziamo il raggiungimento della soglia del 65% dei rifiuti differenziati grazie al solo servizio “porta a porta” e contestiamo con forza il mancato ritiro e la mancata bonifica delle aree circostanti le isole ecologiche. Dimostrazione questa che al netto del servizio “porta a porta”, la raccolta dei rifiuti nelle restanti “modalità” non funziona regolarmente e adeguatamente. A conferma di ciò le numerose piccole discariche abusive presenti nel territorio comunale ne sono una dimostrazione.

Alla luce di ciò e alla luce del ponte pasquale e della stagione estiva alle porte, invitiamo l’Amministrazione comunale a provvedere quanto prima alla bonifica delle aree interessate dall’abbandono dei rifiuti.

Comprendiamo inoltre come la task force ambientale istituita anni orsono non riesca, a causa delle poche, pochissime unità presenti, a svolgere il necessario controllo di verifica delle discariche abusive e alle operazioni di identificazione dei trasgressori.

Invitiamo pertanto l’amministrazione comunale a provvedere alla sottoscrizione di convenzioni con personale qualificati o da qualificare, preparato o da preparare, da affiancare alla task force comunale al fine di ridurre al massimo l’abbandono dei rifiuti e la formazione di piccole discariche abusive”.