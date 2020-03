SGT, Via Monte Bondone: ultimati i lavori di consolidamento scarpata

Realizzata gabbionata con rete metallica a doppia torsione, con riprofilatura della sede stradale

SAN GIOVANNI TEATINO – Sono stati conclusi i lavori di consolidamento della scarpata in Via Monte Bondone a San Giovanni Teatino. Gli interventi, partiti lo scorso 10 febbraio, sono stati eseguiti dalla ditta affidataria VE.MA srl.

“Quest’opera – dichiara il Sindaco Luciano Marinucci – mette in sicurezza una porzione importante del nostro territorio, a seguito di una frana che stava compromettendo, fra le altre cose, anche l’accesso a un’importante struttura sanitaria come Villa San Giovanni. Ringrazio gli uffici comunali e in particolare il responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tecnico Manutentivo, Arch. Assunta Di Tullio, per l’ottimo lavoro svolto”.

“Come sempre mettiamo in atto ogni operazione possibile per la manutenzione e la tutela del nostro territorio – spiega il Vicesindaco Giorgio Di Clemente – e la messa in sicurezza della scarpata in Via Monte Bondone, con la riprofilatura della sede stradale, era un intervento prioritario anche per il movimento veicolare delle ambulanze a servizio di Villa San Giovanni, oltre che per chi abita nella zona”.

Nel corso dei lavori è stata realizzata una gabbionata con rete metallica a doppia torsione, con apposizione di geotessile a protezione del paramento in pietra da cave, che costituisce il riempimento del paramento di sostegno. Si è proceduto, inoltre, alla riprofilatura della sede stradale.