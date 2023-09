Abba Day 2023 a Turrivalignani: ecco come é andata

L’evento di Mercato del Pane che celebra in Abruzzo l’arte della panificazione ha posto l’accento sul valore dei Fornai esploratori

TURRIVALIGNANI – Per il secondo anno consecutivo si é svolto l’Abba Day, con il Mercato del Pane che ha celebrato l’arte della panificazione in Abruzzo. Fare il pane è molto più che semplicemente impastare, preparare le pagnotte, lasciarle lievitare e cuocere. Fare il pane è un atto agricolo: il modo in cui viene coltivato il grano modifica il paesaggio che ci circonda.

Lo sapevano i 43 Explorer Bakers che si sono dati appuntamento domenica 24 settembre, questa volta non per accogliere e servire i clienti, ma per lavorare insieme sui valori aziendali e condividere l’esperienza della comunicazione e della socializzazione.

Per l’occasione i punti vendita e i panifici sono rimasti chiusi, mentre quest’ultimo é diventato un luogo di confronto, dando vita a nuove idee e creando valore.

Durante la mattina, infatti, si è svolto un lavoro a porte chiuse dove i Fornai Esploratori, coordinati dalla Dott.ssa Anna Di Girolamo, consulente, formatrice e Agile Coachcertificata, si sono messi in gioco per definire e rafforzare i valori alla base del loro fare quotidiano. Al termine dell’attività di team working la scelta è ricaduta su orgoglio, trasparenza, fiducia, collaborazione, curiosità, disciplina come saper apprendere e uguaglianza: sono questi i 7 valori sui quali oggi si fonda la filosofia di Mercato del Pane e con i quali di identificano i Fornai Esploratori che in Abruzzo guidano la BreadRevolution.

Nel pomeriggio, per la prima volta, l’evento ha visto la partecipazione di giornalisti e invitati che hanno avuto l’occasione di partecipare ad una vera e proprio “festa del pane”. Alla semina simbolica del grano duro sui terreni di Abbateggio ha fatto seguito la costruzione di un’opera collettiva, intitolata “Noi siamo natura”, in compagnia dell’artista Angelo Bellobono, conosciuto e apprezzato per la sua dedizione nell’indagare il rapporto tra antropologia, geologia, identità, confine e territorio.

A concludere l’evento un momento di convivialità a tavola, imbandita per l’occasione non solo con pane di filiera, il fiore all’occhiello di Mercato del Pane che produce pagnotte nate da un grano coltivato in modo sostenibile e trasparente, ma anche con tanti altri prodotti del territorio. Un modo per ricordare che la natura può essere abbracciata ogni giorno e in ogni occasione, a partire da ciò scegliamo di mettere nei nostri piatti.